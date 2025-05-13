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19:16, 13 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о возможности получить миллионную скидку на квартиру

Риелтор Вихлянцев: На вторичном рынке Москвы можно выторговать скидку в ₽1 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На вторичном рынке жилья в Москве можно получить скидку до одного миллиона рублей. Способ это сделать раскрыл россиянам вице-президент Гильдии риелторов Московской области Роман Вихлянцев, пишет KP.RU.

По словам специалиста, многие сделки на «вторичке» проходят с торгом. Так, покупатели однокомнатных квартир могут договориться о дисконте до полумиллиона рублей, а покупатели «двушек» и «трешек» — до миллиона рублей.

«Миллион — это обычно предел, больше продавцы боятся уступать. В целом предложение продолжает расти, спрос до него не дотягивает», — подчеркнул Вихлянцев. По данным эксперта, число сделок с готовым жильем в столице уменьшилось на 15-20 процентов по сравнению с весной 2024 года. Поэтому собственники оказались готовы к скидкам.

Ранее стало известно, что жителям Чукотки проще всего купить квартиру в Москве. По подсчетам экспертов, россияне из этого региона должны откладывать зарплату целиком 6,9 года, чтобы позволить себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке столицы. Самим москвичам потребуется больше времени — 8,2 года.

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