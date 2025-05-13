Жителям одного российского региона оказалось легче купить жилье в Москве

Жителям Чукотки оказалось легче всего купить однокомнатную квартиру в Москве

Жителям Чукотки оказалось легче приобрести жилье в Москве, чем остальным россиянам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Мир квартир».

Эксперты взяли в расчет стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы — 14,8 миллиона рублей. Согласно их подсчетам, житель Чукотского автономного округа должен откладывать зарплату целиком 6,9 года, чтобы позволить себе такое жилье.

Самим москвичам потребуется больше времени — 8,2 года. Столько же на накопление потратят жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО, а жителям Камчатского края придется копить 9,1 года. Дольше всего откладывать были бы вынуждены жители Ингушетии (32,1 года), Чечни (29,9 года), Дагестана (28,6 года), Кабардино-Балкарии (27,3 года) и Северной Осетии (26,9 года).

Ранее сообщалось, что разрыв цен на новостройки и готовые квартиры в крупных городах России установил рекорд. По данным ЦИАН, показатель достиг 23 процентов.