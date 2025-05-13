Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 13 мая 2025Экономика

Жителям одного российского региона оказалось легче купить жилье в Москве

Жителям Чукотки оказалось легче всего купить однокомнатную квартиру в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жителям Чукотки оказалось легче приобрести жилье в Москве, чем остальным россиянам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Мир квартир».

Эксперты взяли в расчет стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы — 14,8 миллиона рублей. Согласно их подсчетам, житель Чукотского автономного округа должен откладывать зарплату целиком 6,9 года, чтобы позволить себе такое жилье.

Самим москвичам потребуется больше времени — 8,2 года. Столько же на накопление потратят жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО, а жителям Камчатского края придется копить 9,1 года. Дольше всего откладывать были бы вынуждены жители Ингушетии (32,1 года), Чечни (29,9 года), Дагестана (28,6 года), Кабардино-Балкарии (27,3 года) и Северной Осетии (26,9 года).

Ранее сообщалось, что разрыв цен на новостройки и готовые квартиры в крупных городах России установил рекорд. По данным ЦИАН, показатель достиг 23 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Мужчина готовил диверсию в Херсонской области по заданию СБУ и попался

    Россиянку задержали по делу о смертельных гонках

    Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Путин высказался о таланте актрисы Гребешковой

    Пассажирка напилась водки в самолете, ударила стюардессу и избежала наказания

    Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

    Названы 10 красноречивых признаков проблем с гормонами

    В Крыму 85-летняя пенсионерка стала жертвой барана

    Доходы России от вывоза товаров заметно упали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости