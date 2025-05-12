Разрыв цен на новостройки и готовые квартиры установил рекорд

ЦИАН: Разрыв цен между новостройками и готовыми квартирами достиг рекордных 23 %

Разрыв цен между новостройками и готовыми квартирами в крупных городах России установил рекорд и достиг 23 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Строящееся жилья обогнало вторичное по ценам еще в 2021 году, напомнили специалисты. «В среднем по анализируемым локациям пять лет назад первичка была на 4 процента дешевле «вторички», три года назад — уже на 13 процентов дороже, год назад — на 15 процентов дороже, а сейчас разрыв увеличился до 23 процентов», — рассказали в ЦИАН.

Из 35 российских городов с населением от 500 тысяч человек новостройки дешевле вторичных квартир лишь в двух — Ставрополе и Махачкале. Аналитики отмечают, что в целом по стране цены на строящееся жилье растут быстрее, чем на готовое: за последний год «квадрат» в новостройке вырос в цене на 13 процентов, а на вторичном рынке — на 6 процентов.

Наибольший разрыв в ценах между сегментами заметили в Челябинске, Новокузнецке, Томске и Тольятти — здесь средняя цена квадратного метра в новостройках на 46-51 процент выше, чем на «вторичке». В Москве и Санкт-Петербурге разрыв между сегментами ниже среднего — 14 и 18 процентов соответственно.

Ранее россиянам спрогнозировали снижение цен на жилье до конца 2025 года. Так, новостройки в Москве могут подешеветь на 5-10 процентов.