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06:01, 18 октября 2024Экономика

На рынке недвижимости в России спрогнозировали снижение цен

Эксперт по недвижимости Пысин: новостройки в Москве подешевеют на 5-10%
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

До окончания текущего года на фоне высокой ключевой ставки и завершения программы льготной ипотеки будет наблюдаться период корректировки цен на жилую недвижимость, считает гендиректор «Центрального Департамента Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

На вторичном рынке в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры будут дешеветь по-разному, убежден эксперт. «Не самое ликвидное жилье старого фонда — панельки, хрущевки, брежневки — может подешеветь до 10-15 процентов. Объекты в новых современных домах и сталинки в интересных локациях будут торговаться с дисконтом до 5 процентов. В результате средняя цена таких лотов до конца года снизится максимум на 5 процентов», — уточнил он.

Снижение цен на новостройки на столичном рынке будет небольшим, медленным и скрытым, предположил Пысин. То есть застройщики будут снижать не начальные цены, а предоставлять скидки, акции, специальные условия. «Отдельные объекты могут подешеветь на 20-30 процентов, но это коснется тех вариантов, цены на которые были искусственно повышены в период ажиотажного спроса перед закрытием программы льготной ипотеки. В среднем же до конца года новостройки в Москве подешевеют чуть больше, чем ликвидная вторичка — на 5-10 процентов», — сказал эксперт.

В 2025 году после периода корректировки цен и стабилизации рынка жилой недвижимости, цены на квартиры перейдут к медленному росту, хотя бы в пределах уровня инфляции. То есть они будут отыгрывать то падение, которое мы будем наблюдать в ближайшие несколько месяцев, и в итоге за год вернутся на уровень августа 2024-го

Анатолий Пысинэксперт по недвижимости

В долгосрочной перспективе стоимость жилья всегда растет, отметил собеседник «Ленты.ру». На первичном рынке, по его словам, это обусловлено ростом себестоимости строительства, повышением оплаты труда, стоимости земельных участков. А вслед за новостройками всегда начинают расти цены на вторичном рынке.

Ранее стало известно, что за год спрос на недвижимость на первичном рынке Москвы упал почти вдвое. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе местного управления Росреестра.

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