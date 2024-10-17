Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 17 октября 2024Экономика

Москвичи отвернулись от новостроек

Росреестр: спрос на покупку «первички» в Москве упал почти вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За год спрос на недвижимость на первичном рынке Москвы упал почти вдвое. О том, что жители столицы отвернулись от такого жилья, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе местного управления Росреестра.

По данным специалистов, в сентябре 2024 года в Москве было зарегистрировано 10,1 тысячи договоров долевого участия, что на 44,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2023-го, когда показатель достиг 18,4 тысячи ДДУ. Что касается исключительно жилого сегмента, то по итогам девятого месяца текущего года интерес к покупке квартир в новостройках снизился на 53,2 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 6,37 тысячи сделок.

Между тем, отметили эксперты, количество ДДУ с жилой недвижимостью в сентябре относительно августа, наоборот, выросло — на 27,1 процента, до 5 тысяч договоров. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении жилой и нежилой недвижимости, вместе взятых — положительная динамика в этом случае составила 17,3 процента. Подобный рост спроса руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов связал с сезонной активностью покупателей на рынке жилья. Он отметил, что, несмотря на высокие ставки по ипотеке и ужесточению ее условий банками, застройщики смогли поддержать спрос таким образом, что число оформленных ДДУ выросло.

Ранее в октябре стало известно, что цена квадратного метра на первичном рынке Москвы в массовом сегменте за III квартал 2024 года снизилась на 4,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      В Дагестане свыше 10 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью»

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше