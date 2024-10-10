Стоимость одного типа жилья в Москве снизилась

«Метриум»: новостройки в Москве подешевели на 4,2 процента за квартал

Стоимость жилья на первичном рынке Москвы в массовом сегменте за III квартал 2024 года снизилась на 4,2 процента. О том, что один тип жилья в столице подешевел, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

По информации специалистов, относительно II квартала средневзвешенная цена квадратного метра в новых квартирах Москвы уменьшилась до 328,5 тысячи рублей. При этом за год данный показатель, наоборот, вырос на четыре процента.

Что касается изменения стоимости по округам, то снижение наблюдалось в каждом из них, однако наиболее значительным оно было в Северо-Восточном (СВАО) — на восемь процентов, до 326 тысяч рублей за квадратный метр. Вторую строчку в списке локаций столицы с самым подешевевшим жильем занял Юго-Восточный округ (ЮВАО), где «квадрат» потерял в цене семь процентов, достигнув 319 тысяч рублей.

По прогнозам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, в IV квартале интерес к покупке жилья массового сегмента упадет еще сильнее, чем в III, из-за исчерпания лимитов по семейной ипотеке.

Днем ранее директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявил, что снижения цен на недвижимость в России в ближайшее время ожидать не стоит.