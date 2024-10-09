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17:45, 9 октября 2024Экономика

Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

Эксперт Летенков: цены на жилье уже скорректированы и снижения ждать не стоит

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Снижения цен на недвижимость в России в ближайшее время не предвидится. С таким прогнозом выступил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Его цитирует агентство «Центр Градостроительного Развития».

По его словам, отрасль успела стабилизироваться после прежних пертурбаций. «На сегодняшний день мы видим, что цены на недвижимость уже откорректированы, а значительного снижения ждать не стоит», — высказался эксперт. Динамика стоимости зависит от текущего спроса на рынке жилья. Как поясняет Летенков, спад покупательского интереса, который наблюдался ранее, меняется подъемом, что может вызвать новый скачок цен. В особенности это касается «вторички», подчеркивает специалист.

Надо учитывать, что текущая статистика не отражает уровень отложенного спроса. Потенциальные покупатели недвижимости оставляют деньги на депозитах, ожидая снижения ключевой ставки. «Как только будет снижена ключевая ставка, спрос на недвижимость возрастет, что приведет к росту цен», – рассказал Летенков. Однако те потребители, кто готов приобрести квартиру прямо сейчас, могут рассчитывать на значительный дисконт, добавил он. Скидка может составить до 10 процентов от изначальной стоимости объекта.

Ранее россиянам раскрыли, как выбить скидку при покупке жилья. Специалисты советуют обсудить с менеджером предложения конкурентов, подчеркивая свой интерес к выбранному лоту. Кроме того, застройщик охотнее соглашается на дисконт, если покупатель готов сразу выйти на сделку.

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      Виктория Клабукова
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