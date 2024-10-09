Россиянам назвали способы выбить скидку при покупке жилья

Эксперт Клапанюк: анализ рынка поможет попросить у застройщика скидку на жилье

Внимательный анализ рынка перед выходом на сделку поможет сэкономить при покупке жилья в новостройке. Способы выбить скидку у застройщика раскрыли россиянам эксперты в области недвижимости, пишет «Абзац».

По словам экспертов, нужно изучить жилые комплексы одного сегмента у разных застройщиков и сравнить цены. «Если прямо сказать, что квартира очень нравится, но в проекте конкурента дают большую скидку, то это может простимулировать менеджера переговорить со своим руководством и предложить еще более выгодные условия покупки», — рассказала заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

Помимо этого, девелоперы охотнее предоставляют дисконт покупателям со свободными деньгами, которые готовы быстро выйти на сделку — в таком случае велика вероятность, что менеджер сразу предложит интересные скидки или бонусы. «Если нет, тогда можно смело брать паузу и говорить, что рассматриваете еще один вариант, где вам предлагают больший дисконт, поэтому будете думать», — посоветовала специалистка.

Ранее россиянам рассказали, что получить скидку на квартиру или машину поможет упоминание недостатков имущества. При этом важно проявить искренний интерес к предмету торга и его владельцу, отметили специалисты.