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12:47, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали способы получить скидку на квартиру или машину

Психолог Тараянц: упоминание недостатка поможет получить скидку на покупку жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Упоминание недостатков планируемой к покупке квартиры или машины поможет получить скидку на покупку жилья. Способы уговорить продавца предоставить дисконт назвал россиянам клинический психолог Артем Тараянц, пишет News.ru.

По словам эксперта, можно также указать на аналогичные предложения за более низкую цену и сообщить о желании подумать. «Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», — рассказал Тараянц.

При этом важно проявить искренний интерес к предмету торга и его владельцу, отметил специалист. Например, можно попросить продавца поделиться хорошими воспоминаниями, связанными с этой квартирой или машиной, — так получится завоевать его расположение. Создать эффект эмпатического присоединения помогут дыхание, мимика, жесты, голос и речь.

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Тараянц также посоветовал дать понять, что товар понравился, а после сообщить, что родственники настаивают на скидке. Здесь можно воспользоваться скорым днем рождения или другим праздником, чтобы попросить дисконт.

«Согласитесь на сделку, но в последний момент скажите о поступлении другого предложения. Непосредственно перед сделкой скажите о непредвиденных тратах и укажите конкретную сумму, которую готовы дать сегодня на руки в случае согласия», — добавил психолог. Во время самой сделки Тараянц предложил попросить комплимент и скинуть 5-10 тысяч рублей как малозначимую сумму для столь крупной покупки.

Ранее были названы способы накопить на квартиру. Так, многие россияне берутся за подработку или откладывают лишние средства, чтобы приобрести жилье.

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      Нина Ташевская
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