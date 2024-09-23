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15:42, 23 сентября 2024Экономика

Названы способы накопить на квартиру

Level Group: россияне подрабатывают ради покупки квартиры

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ради покупки собственного жилья многие россияне подрабатывают или откладывают лишние средства. Способ накопить на квартиру граждане назвали в исследовании компании Level Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В попытках заработать больше с помощью подработок признались 28 процентов респондентов. Еще 18 процентов рассказали, что откладывают на покупку жилья прибыль от инвестиций, акций и ценных бумаг. 22 процента экономят на поездках за границу и проводят отпуск на даче, 7 процентов отказываются от кофе и десертов, 6 процентов покупают продукты по акции. Реже россияне экономят на развлечениях, в том числе кино, театрах и ресторанах (5 процентов). 3 процента жертвуют частым обновлением гардероба и только 2 процента — поездками на такси и комфортными отелями.

В Level Group отметили, что при средней стоимости квартиры в Москве 20-25 миллионов рублей на первоначальный взнос понадобится пять миллионов рублей. Чтобы накопить такую сумму, семье из двух человек придется 10 тысяч раз отказаться от поездок на такси (при среднем чеке в 500 рублей), 12 лет не ездить в ежегодный отпуск (при среднем чеке в 200 тысяч рублей на человека) или 1,7 тысячи раз пропустить поход в ресторан (средний чек — 1,5 тысячи рублей на человека).

При этом 66 процентов участников опроса рассчитывают накопить на квартиру в срок от трех до пяти лет, а 16 процентов — в течение года. Только 18 процентов россиян планируют копить от 10 и более лет.

Ранее сообщалось, что арендные ставки в Москве поставили новый рекорд. В сентябре минимальная плата за съем жилья в старых границах столицы поднялась до 40 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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