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19:03, 20 сентября 2024Экономика

Арендные ставки в Москве поставили новый рекорд

«Инком-Недвижимость»: аренда в Москве подорожала до рекордных 40 тыс руб.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендные ставки в Москве вышли на новый уровень, поставив новый рекорд. Это выяснили аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость». Результаты исследования приводит РБК.

Если в августе минимальная плата за съем жилья в Старой Москве составляла 37 тысяч рублей, то к сентябрю она поднялась до 40 тысяч рублей. До этой цифры нижняя ценовая планка аренды не доходила с 2020 года.

Кроме того, эксперты отмечают рекордный подъем спроса на долгосрочную аренду в столице. По сравнению с августом-сентябрем 2023 года, когда покупательский интерес уже считался чрезвычайным, число запросов выросло на 16 процентов. Говоря о том же периоде 2020-го, показатель подскочил почти вдвое — на 47 процентов.

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Третьим по счету рекордом столичный рынок аренды обязан минимальному предложению. Сравнивая ассортимент съемных объектов в августе-сентябре 2020 и 2024 годов, экспозиция поредела на 64 процента. В годовом выражении предложение упало на 42 процента.

Предпосылок для стабилизации ситуации в данный момент нет, заключают эксперты. Более того, в нынешних условиях ставки могут подняться еще на 10-13 процентов до конца осени. Если предложение до конца года не пополнится, а процент по ипотеке не снизится, то, по прогнозам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, аренда продолжит дорожать. «Окончание пика придется где-то на конец октября, но цены все равно будут подрастать», — поделилась она в беседе с изданием.

Ранее россиянам посоветовали поскорее определиться с выбором съемной квартиры. По мнению экономистов, сейчас лучшее время для аренды: уже после Нового года ставки могут подняться на 40 процентов.

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      Виктория Клабукова
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