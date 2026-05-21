Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:21, 21 мая 2026Путешествия

Россиянка описала особенности шоппинга в Саудовской Аравии словами «доводит до психоза»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Российская туристка побывала в Саудовской Аравии и описала особенности шоппинга в стране словами «доводит до психоза». Подробностями она поделилась в личном блоге в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она рассказала, что набрала большое количество вещей и не смогла найти в магазине примерочную. Она обратилась к кассиру, но тот сказал, что у них нет места, где можно примерить одежду. Ее нужно сначала выкупить, найти место для примерки и при необходимости вернуть то, что не подошло.

В итоге соотечественница просто пошла в соседний магазин, однако там была только мужская примерочная. В этом месте ей тоже посоветовали выкупить вещи. «Что за абсурд!» — возмутилась россиянка на видео.

Ранее россиянин побывал во Франции и описал местных девушек фразой «не носят нижнее белье». Он объяснил, что без него француженки ощущают себя свободнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живут наши люди». Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Названы характерные признаки затопленных машин

    Россиянка описала особенности шоппинга в Саудовской Аравии словами «доводит до психоза»

    МИД высказался о продаже энергоресурсов России

    В России придумали способ повысить качество обучения в автошколах

    Неизвестный хищник сожрал человека в горах

    Мужчин предостерегли от одного ужасного поступка во время секса

    Раскрыт сыгравший на руку России ход США

    Стало известно об истерике фон дер Ляйен после заявления разведки России

    Google признала провал уродливого гаджета спустя 13 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok