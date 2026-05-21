Названы характерные признаки затопленных машин

Фары, фильтр и ПТС: Эксперты указали, что выдаст утопленный автомобиль

Стремительное таяние снега и разливы рек этой весной, а также проливные дожди в ряде российских регионов привели в этом году к наводнениям. Это значит, что на рынке появились машины, пережившие половодье и паводки. Профессиональная химчистка и старательная предпродажная подготовка действительно способны скрыть большую часть следов утопления. Но есть характерные признаки, по которым можно определить, что автомобиль пострадал от водной стихии. Их «Ленте.ру» перечислили специалисты автотехцентра «Клуб 4x4».

В первую очередь мастера советуют обратить внимание на электрические разъемы. Зеленоватый налет, одновременно появившийся на колодках в разных углах машины, — верный признак контакта с водой. Откинуть высоковольтный провод или катушку со свечи зажигания можно за минуту: окислы на наконечнике безошибочно укажут на подтопление.

Коса проводов, идущая из моторного отсека в салон через весь кузов, не должна иметь и намека на влажность. Малейшая сырость или «зелень» на ней — повод отказаться от покупки машины, объясняют специалисты. Чтобы добраться до проводки, необходимо снять пластиковую облицовку и отогнуть изоляционные маты. Заодно их стоит потрогать: если они влажные, то перед вами «утопленник».

Коврик заднего пассажира у пострадавшей машины может быть влажным, даже если водительский — идеально сухой. Похожая ситуация может быть и с ремнями безопасности: передние могли помыть и просушить, а задние практически никогда не чистят. Мокрый (влажный) салонный фильтр также станет доказательством, что машина побывала под водой. Опытные мастера рекомендуют поднять сиденья, заглянуть в нишу запасного колеса, тщательно ощупать обивку потолка и стойки. Они могут многое «рассказать» об автомобиле.

При осмотре фар и задних фонарей нужно искать не запотевание — оно случается у многих автомобилей, — а воду внутри. Чистый подкапотный механизм часто вводит в заблуждение: мойка убирает все внешние следы неисправностей, однако в турбокомпрессор заглядывают редко. Сняв патрубок, можно сразу увидеть, попадала ли вода в турбину.

Есть и еще один верный способ выяснить «подводную» историю машины: проверка паспорта транспортного средства (ПТС). Если среди прежних владельцев значится страховая компания, то в трех случаях из четырех это означает «тотал». В такой ситуации по полису добровольного страхования была выплачена полная стоимость машины, а сам автомобиль перешел в собственность страховщика. Так происходит только тогда, когда специалисты признали восстановление нерентабельным и оценили машину как пригодную только на запасные части.

Эксперты напоминают: тщательная, неторопливая проверка машины и ее деталей — от юридической истории до технического состояния — спасут бюджет, время и нервы покупателей.

