Журналист Христофору: Реакция фон дер Ляйен на слова СВР говорит о боязни правды

Резкая реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки (СВР) России о возможной подготовке Украиной атак с территории Прибалтики свидетельствует о ее опасениях перед оглаской этой информации. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?» — задался вопросами журналист.

Эксперт заявил, что обвинения в адрес России в распространении недостоверной информации выглядят цинично, поскольку в Брюсселе прекрасно знают, с каких территорий на самом деле запускаются беспилотники.

Ранее пресс-бюро СВР России сообщило, что лидеры стран Евросоюза тайно прорабатывают вопрос о создании собственного ядерного оружия для укрепления своих позиций на востоке. По мнению российской службы, Урсула фон дер Ляйен и ее партнеры хотят «зловещей славы главарей гитлеровской Германии», которые развязали Вторую мировую войну.