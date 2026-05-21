Google признала провал уродливого гаджета спустя 13 лет

В Google объяснили провал очков Google Glass тем, что гаджет был уродливым

Один из руководителей Google Самир Самат заявил, что умные очки Glass провалились, так как они были некрасивыми. Его слова цитирует агентство Yonhap News.

Самат рассказал об этом после конференции Google I/O 2026 во время беседы с журналистами. На мероприятии IT-гигант в том числе анонсировал новые модели смарт-очков. Самир Самат, который занимает должность президента проекта Android, признал провал самых первых умных очков Google и объяснил, что они не стали популярными, так как были слишком уродливыми.

«Я многому научился. Самое важное, что я понял, это то, что мода на первом месте, а технологии — на втором», — рассказал Самат. Как заметили журналисты, в Google признали провал своих первых очков спустя 13 лет — девайс Google Glass впервые вышел в 2013 году.

По словам журналистов, умные очки Google действительно выглядели несколько нелепо. Они предположили, что в том числе поэтому компания договорилась производить очки вместе с модными брендами Warby Parker и Gentle Monster. Также у Google Glass был ограниченный функционал и высокая для экспериментального устройства стоимость — 1500 долларов (107 тысяч рублей).

Ранее журналисты Wccftech застали топ-менеджера Google Джоша Вудворда за использованием iPhone. Вудворд демонстрировал новые функции нейросети Google, используя смартфон Apple.