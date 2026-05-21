04:08, 21 мая 2026Мир

Раскрыт подарок Путину китайскому инженеру

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который уже давно был снят с производства. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подарил Пэн Паю парадный сервиз «Классика Москвы» от Императорского фарфорового завода. Сервиз выполнен из твердого фарфора и украшен деколью и ручной золотой росписью. Эта серия выпускaлась в 2009-2013 годaх, и в свободной продаже уже не встречается.

Ранее Путин объяснил Пэн Паю суть российской политики. По его словам, Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов. При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.

