Раскрыт подарок Путину китайскому инженеру

Путин подарил китайскому инженеру Пен Паю очень редкий гербовый сервиз

Президент России Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который уже давно был снят с производства. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подарил Пэн Паю парадный сервиз «Классика Москвы» от Императорского фарфорового завода. Сервиз выполнен из твердого фарфора и украшен деколью и ручной золотой росписью. Эта серия выпускaлась в 2009-2013 годaх, и в свободной продаже уже не встречается.

Ранее Путин объяснил Пэн Паю суть российской политики. По его словам, Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов. При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.