Премьер Польши Туск: НАТО решительно ответит на обострение конфликта на Украине

Конфликт на Украине может привести к ситуации, в которой НАТО потребуется отреагировать решительно. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не один, что украинско-российский конфликт вскоре может привести к ситуации, когда нам придется дать решительный ответ Дональд Туск премьер-министр Польши

По словам главы польского правительства, НАТО отнесется к любым потенциальным угрозам серьезно. Однако он отметил, что в настоящий момент непосредственной угрозы Польше нет.

Польша раскритиковала Киев из-за дронов над странами НАТО

При этом в Польше видят угрозу в том числе и в действиях Украины. Так, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал Киев за инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Эстонией.

Он призвал Киев быть осторожным в связи с инцидентом с появлением украинского дрона над Эстонией.

Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО Владислав Косиняк-Камыш министр национальной обороны Польши

19 мая сообщалось, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Минобороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.

Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Россия решит использовать ядерное оружие (ЯО) и нанести им удар по территории Украины, ее ждут разрушительные последствия.

Они знают, что, если это произойдет, — последствия будут разрушительными Марк Рютте генсек НАТО

Рютте высказался о ядерной угрозе, рассуждая о возможности такого удара в ходе совместных учений по отработке использования специальных боеприпасов в Белоруссии.

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии. Военные продемонстрируют возможности «ядерной триады» в условиях «угрозы агрессии». Учения будут идти три дня — с 19 по 21 мая.

