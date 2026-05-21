Конфликт на Украине может привести к ситуации, в которой НАТО потребуется отреагировать решительно. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не один, что украинско-российский конфликт вскоре может привести к ситуации, когда нам придется дать решительный ответ
По словам главы польского правительства, НАТО отнесется к любым потенциальным угрозам серьезно. Однако он отметил, что в настоящий момент непосредственной угрозы Польше нет.
Польша раскритиковала Киев из-за дронов над странами НАТО
При этом в Польше видят угрозу в том числе и в действиях Украины. Так, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал Киев за инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Эстонией.
Он призвал Киев быть осторожным в связи с инцидентом с появлением украинского дрона над Эстонией.
Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО
19 мая сообщалось, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Минобороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.
Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Россия решит использовать ядерное оружие (ЯО) и нанести им удар по территории Украины, ее ждут разрушительные последствия.
Они знают, что, если это произойдет, — последствия будут разрушительными
Рютте высказался о ядерной угрозе, рассуждая о возможности такого удара в ходе совместных учений по отработке использования специальных боеприпасов в Белоруссии.
Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии. Военные продемонстрируют возможности «ядерной триады» в условиях «угрозы агрессии». Учения будут идти три дня — с 19 по 21 мая.