WSJ: США начали изучать подозрительные сделки перед постом Трампа об Иране

Власти США проверяют сделки как минимум трех инвестиционных компаний после резкого роста активности на рынке нефтяных фьючерсов, произошедшего за несколько минут до публикации поста американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетическим объектам Тегерана. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Регулятор, который осуществляет надзор за фьючерсными рынками, пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа от 23 марта, этой информацией или передал ее кому-то, кто мог это сделать», — говорится в сообщении.

Как говорится в материале, в числе компаний, получивших выгоду от ситуации, оказались британские Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской TotalEnergies. После падения цен на нефть на 13 процентов на фоне решения Трампа они заработали около 5 миллионов, 10 миллионов и 200 тысяч долларов соответственно.

При этом никаких обвинений в нарушениях этим компаниям не предъявлялось, а причины интереса к ним со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США остаются неясными.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что Трампу надоел конфликт с Ираном. Президент США ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние, как сообщается, начало его утомлять.