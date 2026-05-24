Журналисты из 19 стран направились на место трагедии в Старобельске

Захарова: Более 50 иностранных журналистов направились в Старобельск

Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», — говорится в публикации.

По словам Захаровой, Япония запретила своим журналистам участвовать в поездке, BBC официально отказались, а CNN в отпуске.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.