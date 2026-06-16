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12:47, 16 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о связи между Москвой и Киевом

Песков: Официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете», — рассказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Москва официальное приглашение провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 («Большой семерки»).

Песков также заявил, что Зеленского не раз приглашали в Москву на переговоры. По его словам, визит в российскую столицу продемонстрировал бы серьезный и ответственный настрой украинского лидера.

Украинский лидер сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7, в понедельник, 15 июня. Он отметил, что на встрече будут присутствовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.

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