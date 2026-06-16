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Силовые структуры
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12:40, 16 июня 2026Силовые структуры

Промышлявший в российском городе маньяк получил два пожизненных срока

Суд Челябинска вынес второй пожизненный срок Мелюху за убийство 14 пенсионерок
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Советский районный суд Челябинска вынес второй пожизненный приговор 49-летнему местному жителю Андрею Мелюху, промышлявшему разбойными нападениями на пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Маньяк признан виновным в преступлениях, совершенных с июля по октябрь 2001 года, жертвами которых стали шесть пожилых женщин. Он нападал на них, бил по голове кирпичом, а затем забирал деньги и продукты. Четверо пенсионерок получили травмы, несовместимые с жизнью.

Первый пожизненный срок Мелюх получил в 2002 году. Он был признан виновным в нападении на 19 женщин, 10 из них не выжили. Спустя 24 года маньяк признался в новых преступлениях.

Ранее суд приговорил к 22 годам заключения душителя Юрия Филькина, который два года грабил пенсионерок в Московской области.

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