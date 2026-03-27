В Подмосковье осудили серийного душителя пенсионерок

Серийный душитель из Подмосковья, ограбивший 10 пенсионерок, получил 22 года

Суд огласил приговор в отношении Юрия Филькина, который два года грабил пенсионерок в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

Как установил суд, мужчина совершал свои преступления с июля 2020 года по октябрь 2022-го. Он находил одиноких и пожилых женщин, а затем нападал на них и грабил. Всего от действий злоумышленника пострадали 10 пенсионерок. Двое из них нападение не пережили.

В итоге суд признал Филькина виновным в расправе, покушении на жизнь, разбое и покушении не кражу. Его отправили в колонию на 22 года.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на суд, осужденному 61 год, и он родом из Пензенской области. Его жертвы проживали в Домодедово, Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Раменском и Орехово-Зуево. Для совершения преступлений мужчина тщательно готовился к преступлениям — надевал балаклаву, оставлял машину подальше от камер и проникал в дома одиноких пенсионерок. Во время обысков у него нашли часть вещей потерпевших, а всего ущерб от его действий превысил 880 тысяч рублей.

