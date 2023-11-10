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12:15, 10 ноября 2023Силовые структуры

СК завершил расследование дела серийного душителя российских пенсионерок

В Подмосковье СК завершил расследование дела серийного душителя пенсионерок

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Подмосковье Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о нападениях на пенсионерок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Михаила Лисса.

По данным правоохранителей, в 2020-2022 годах мужчина высматривал одиноких пожилых женщин в малонаселенных поселках, расположенных в окрестностях Домодедово, Чехова, Раменского, Воскресенска, Павловского Посада и Орехово-Зуево. Ночью злоумышленник пробирался к ним в дома. Угрожая, он требовал отдать ему все деньги, а если получал отказ, начинал душить пенсионерок.

Чаще женщины сообщали, где лежат наличные и добровольно их отдавали. Всего от рук душителя пострадали 13 человек, две из них были лишены жизни.

Личность преступника установили в октябре 2022 года. Им оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу, уход в самоволку со службы, изнасилование и хулиганство. Семье мужчина говорил, что ездит в Подмосковье на заработки.

Теперь его обвиняют в расправах, покушениях, разбое и покушении на кражу. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

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      Илона Палей
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