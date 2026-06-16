Обломки беспилотника ВСУ попали в многоэтажку в городе под Москвой

Воробьев: В Электростали обломки беспилотника попали в многоквартирный дом

В Электростали обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в многоэтажку на проспекте Ленина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этаж. Кроме того, пострадали этажи с 12-го по 16-й в строящемся многоквартирном доме.

Как сообщил губернатор, под Москвой в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. В поселке Случайный ранены четверо мужчин, двое из них госпитализированы. В Котельниках травмирован 57-летний местный житель, в Воскресенске — 13-летняя девочка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник ВСУ повредил Московский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, никто не пострадал. Позже управление МЧС по столице отчиталось о полной ликвидации пожара на территории предприятия.

За утро 16 июня Москву попытались атаковать десятки беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальным данным, средствами противовоздушной обороны сбито по меньшей мере 60 дронов.