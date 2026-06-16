Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 16 июня 2026Россия

Обломки беспилотника ВСУ попали в многоэтажку в городе под Москвой

Воробьев: В Электростали обломки беспилотника попали в многоквартирный дом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Электростали обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в многоэтажку на проспекте Ленина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этаж. Кроме того, пострадали этажи с 12-го по 16-й в строящемся многоквартирном доме.

Как сообщил губернатор, под Москвой в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. В поселке Случайный ранены четверо мужчин, двое из них госпитализированы. В Котельниках травмирован 57-летний местный житель, в Воскресенске — 13-летняя девочка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник ВСУ повредил Московский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, никто не пострадал. Позже управление МЧС по столице отчиталось о полной ликвидации пожара на территории предприятия.

За утро 16 июня Москву попытались атаковать десятки беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальным данным, средствами противовоздушной обороны сбито по меньшей мере 60 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    «Калашников» рассказал об объемах выпуска АК-12

    Трамп проведет встречу с Зеленским

    Культовая британская певица вышла из комы

    Российский чиновник показал главе региона презентацию с трехногим мальчиком и флагом США

    Сроки восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке оценили

    Главные мировые богачи рекордно разбогатели

    Синоптик заявил о приходе сентября в середине июня в Москву

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Прославившемуся из-за зацепинга машинисту электропоезда вынесли приговор в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok