В Польше задались вопросом об отправленных Киеву деньгах

Миллер задался вопросом, узнает ли Польша, что случилось с переданными Киеву деньгами

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер задался вопросом, узнает ли Варшава, что случилось с переданными Киеву деньгами. Соответствующую публикацию он разместил на странице в социальной сети X.

«Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?» — написал Миллер в ответ на видео, где президент США Дональд Трамп спрашивает, куда делись 350 миллиардов долларов, переданных Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать все деньги, выделяемые Украине из бюджета Европейской комиссии. Он напомнил, что Германия и Франция являются крупнейшими экономиками Европы, а Польша — транзитным хабом.