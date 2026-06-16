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12:41, 16 июня 2026Мир

В Польше задались вопросом об отправленных Киеву деньгах

Миллер задался вопросом, узнает ли Польша, что случилось с переданными Киеву деньгами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер задался вопросом, узнает ли Варшава, что случилось с переданными Киеву деньгами. Соответствующую публикацию он разместил на странице в социальной сети X.

«Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?» — написал Миллер в ответ на видео, где президент США Дональд Трамп спрашивает, куда делись 350 миллиардов долларов, переданных Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать все деньги, выделяемые Украине из бюджета Европейской комиссии. Он напомнил, что Германия и Франция являются крупнейшими экономиками Европы, а Польша — транзитным хабом.

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