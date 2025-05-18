Дубинский: ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать деньги Украины

ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать все деньги, выделяемые Украине из бюджета Еврокомиссии. Интерес ряда европейских стран объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Германия и Франция являются крупнейшими экономиками Европы, а Польша — транзитным хабом.

«В свою очередь, мелкие страны будут только платить по счетам, недополучая инвестиции в свои экономики. Поэтому, когда придет время, против вступления Украины будет не только Венгрия. Тем более, если на выборах начнут побеждать националисты и правые, как в Румынии», — подчеркнул Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию. Одной из пощечин стало снятие санкций с компании «Тенгизшевройл», а другой — отказ от приглашения Киева на саммит НАТО.