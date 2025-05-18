В Раде оценили визит Зеленского в Турцию словами «получил две оплеухи»

Дубинский: Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что одной из пощечин украинскому лидеру стало снятие санкций с компании «Тенгизшевройл», а второй — отказ от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому обсуждалась в Анкаре. Помимо этого, президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «величайший торгашом», добавил политик.

«Вообще, если смотреть на поездку Зеленского в Турцию, которую в Украине пытаются представить максимально потужной, то выглядит она совершенно противоположным образом», — заключил он.

Ранее издание Publico предположило, что Зеленский хотел устроить перепалку с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле.