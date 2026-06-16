В России озаботились собственным производством фанеры

«Ъ»: Правительство России собралось повысить пошлины на щепу, шпон и фанерный кряж

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития проработать вопрос ограничения экспорта щепы, шпона и фанерного кряжа, что позволит поддержать отечественных производителей фанеры. Об этом со ссылкой на протокол по итогам совещания о ситуации в лесопромышленном комплексе, состоявшегося в конце мая, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Источники в отрасли объяснили, что в рамках постановления правительства чиновники хотят установить квоты на вывоз фанерного березового кряжа с пошлиной в ее рамках в размере семи процентов. Воспользоваться послаблениями смогут только некоторые регионы.

Вне квоты пошлину установят на уровне 50 процентов, то есть сделают заградительной. Сейчас власти готовят список регионов, которым предоставят квоту, а также рассчитывается ее размер в каждом случае.

Глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов объяснил, что проблеме нехватки сырья для производства фанеры внутри страны уже около десяти лет. Впервые она проявилась еще в 2017 году из-за роста экспорта.

В 2022 году ситуация на рынке обострилась из-за закрытия традиционных зарубежных рынков, в первую очередь США и Западной Европы. Из-за сложностей с экспортом производство фанеры отстает на 40 процентов от уровня 2021 года. Емкость внутреннего рынка исчерпана, а найти новые зарубежные направления для продажи пока не удается.

Вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов рассказал, что производители фанеры уже несколько лет предлагают усилить контроль за вывозом сырья, как ранее было сделано в отношении круглого леса.

Ранее журналисты выяснили, что российские лесоматериалы и фанеры продолжают поступать в Европу в большом количестве. Однако при проходе через Китай они меняют маркировку, что и позволяет обходить санкции.