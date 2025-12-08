Реклама

15:18, 8 декабря 2025Экономика

Китай начал помогать России продавать лес

SWR: Китай поставляет российскую древесину на закрытый для нее европейский рынок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия продолжает поставки древесины в страны Евросоюза вопреки санкциям, потому что сохранить за собой направление ей помогает Китай. Об этом говорится в расследовании немецких журналистов радиовещательной компании SWR.

Они указывают, что с того момента как российские лесопромышленные компании лишились возможности напрямую продавать свою продукцию в Европу, импорт такой продукции из Китая резко взлетел. По оценке журналистов, предприятия в России перемаркировывают происхождение древесины на китайское, а после везут в Евросоюз.

Польский эксперт по рынку древесины Ярослав Михнюк отметил, что в последние годы Китай официально стал главным экспортером березовой фанеры, но сырье для нее, уверен он, остается российским, то есть речь идет о нелегальной продукции. Другие эксперты отмечают, что российскую фанеру на международных выставках все чаще предлагают открыто — с помощью подписи russian quality (российское качество), что однозначно воспринимается рынком как российский продукт.

Журналисты выяснили, что одним из звеньев схемы стало китайское подразделение немецко-швейцарской фирмы Hape International. За последние два года оно ввезло в Китай несколько тысяч тонн российской древесины, после чего выставляла тот же товар на международном рынке. В переписке представители компании подтверждали ее происхождение.

В Польше подчеркнули, что такая перемаркировка и такие поставки угрожают самому существованию европейской лесной промышленности. По оценке команды Earthsight, в год Евросоюз покупает российской санкционной древесины на миллиард евро.

В прошлом году Рослесхоз сообщил, что объемы лесозаготовки в России после падения с начала боевых действий на Украине впервые перешли к росту. При этом уже в 2023 году Китай закупал больше половины отправляемого на экспорт российского леса.

