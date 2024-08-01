В России стали рубить больше леса

Объем лесозаготовки в России в январе-июне 2024 года вырос на 2,1%,

Объем лесозаготовки в РФ в январе-июне 2024 года вырос на 2,1 процента в годовом сравнении, превысив отметку в 91,5 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на информацию Рослесхоза сообщает «Интерфакс».

Наибольший рост наблюдался в Сибирском федеральном округе, лидере по объему рубки леса в стране. Там показатель увеличился на 7,3 процента, до 29,85 миллиона кубометров, а в Иркутской области заготовили и вовсе на 15,8 процента больше, чем годом ранее (14,22 миллиона).

В 2023-м объемы лесозаготовки в РФ в целом уменьшались, сократившись в итоге до 188 миллионов против 194,6 миллиона кубометров годом ранее. При этом в некоторых месяцах, например, в августе, он демонстрировал положительную динамику.

Показатели экспорта пиломатериалов и круглого леса сократились в прошлом году вслед за уровнем лесозаготовки. Ключевым российским партнером в этой сфере остается Китай. В топ-3 также входят Узбекистан и Казахстан, занявший там позицию Финляндии, прекратившей закупки в РФ.