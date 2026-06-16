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12:36, 16 июня 2026Спорт

Карелин призвал отстать от Исинбаевой

Олимпийский чемпион Карелин призвал не трогать уехавшую в Испанию Исинбаеву
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин призвал отстать от двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший спортсмен заявил, что во время карьеры Исинбаева тренировалась в том числе за рубежом, так как это было нормальной практикой. «Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал циничными действия Елены Исинбаевой. Фетисов отметил, что Исинбаева гордилась выступлением под флагом России, однако ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете вернуть российским спортсменам флаг и гимн.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года она проживает в Испании. После отъезда из России ее счета в стране неоднократно блокировались.

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