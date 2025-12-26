Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:40, 26 декабря 2025Силовые структуры

Появились данные о перестановке в руководстве Верховного суда России

На должность первого зампреда ВС РФ претендует глава уголовной коллегии Давыдов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На должность первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России претендует Владимир Давыдов, возглавляющий уголовную коллегию высшей судебной инстанции страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 29 декабря рассмотрит заявление судьи Давыдова о рекомендации на должность первого зампреда ВС, уточняет РАПСИ. Он сменит на этом посту Петра Серкова, который ушел в отставку 8 декабря.

Владимир Давыдов представляет старую гвардию в ВС, в котором он начал работать в 1999 году. В 2014-м он был назначен заместителем председателя ВС — председателем Судебной коллегии по уголовным делам. На этом перестановки в судебной системе не закончатся.

В его кресло пересядет Николай Тимошин, который возглавляет ВККС. Соответствующее заявление также будет рассмотрено на предстоящем заседании ВККС. Еще в повестке заявление судьи Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ. Сейчас он возглавляет судебный состав коллегии по административным делам ВС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok