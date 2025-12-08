Реклама

17:03, 8 декабря 2025Силовые структуры

ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

ВККС прекратила полномочия первого замглавы Верховного суда России Серкова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение в отношении Серкова, занимавшего эту должность с 2009 года, коллегия приняла на внеочередном заседании.

Ранее сообщалось, что ВККС России дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону.

Четверо из них находятся в отставке, а один является действующим судьей. Дело возбудили по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

