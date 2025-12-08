ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

ВККС прекратила полномочия первого замглавы Верховного суда России Серкова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение в отношении Серкова, занимавшего эту должность с 2009 года, коллегия приняла на внеочередном заседании.

Ранее сообщалось, что ВККС России дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону.

Четверо из них находятся в отставке, а один является действующим судьей. Дело возбудили по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).