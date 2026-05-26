Израиль осудил перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

МИД Израиля осудил перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля осудило церемонию перезахоронения на Украине второго главы ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника. Заявление опубликовано в соцсети X.

«Мы выражаем сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами», — сказано в сообщении дипведомства.

В израильском МИД призвали не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников.

С осуждением церемонии также выступили представители мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем», назвав ее актом почитания лидера движения, поддерживавшего и сотрудничавшего с нацистской Германией.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН ранее в видеообращении рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.