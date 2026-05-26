Мир
13:33, 26 мая 2026

Израиль осудил перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Офис президента Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля осудило церемонию перезахоронения на Украине второго главы ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника. Заявление опубликовано в соцсети X.

«Мы выражаем сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами», — сказано в сообщении дипведомства.

В израильском МИД призвали не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников.

С осуждением церемонии также выступили представители мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем», назвав ее актом почитания лидера движения, поддерживавшего и сотрудничавшего с нацистской Германией.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН ранее в видеообращении рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.

