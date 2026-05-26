13:32, 26 мая 2026

Россия потребует от Запада обсудить теракт ВСУ в Старобельске

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия потребует отдельно обсудить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят страны Запада. Об этом заявил российский постпред в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Российская сторона сейчас ставит вопрос о проведении отдельного заседания до запланированного заседания Постсовета ОБСЕ. Пока сомневаемся, что швейцарцы найдут в себе мужество на это пойти, но мы ведем работу в этом направлении», — сказал дипломат.

При этом Полянский добавил, что представители ОБСЕ отказались осудить теракт ВСУ под предлогом якобы «недостаточного количества проверенных данных».

Атака украинских военных на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

