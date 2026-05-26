Россиянам назвали чаще всего вызывающие «пожар» в желудке продукты

Гастроэнтеролог Приказчиков: Кофе и круассаны вызывают сильную изжогу

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков перечислил продукты, которые чаще всего вызывают «пожар» в желудке. Их он назвал россиянам в Telegram-канале.

По словам Приказчикова, перец чили провоцирует сильную изжогу из-за содержащегося в его составе капсаицина. Кроме того, «пожар» в желудке могут вызвать круассаны, в которых много сливочного масла, кофе и томатный соус, предупредил доктор.

С подобной проблемой сталкиваются люди, которые регулярно переедают, добавил специалист. Дело в том, что из-за большого количества еды растягивается желудок, что проводит к повышению внутрибрюшного давления и расслаблению сфинктера, через который кислота попадает в пищевод. Среди других причин изжоги Приказчиков выделил жирную, острую и кислую пищу, а также избыток быстрых углеводов в меню.

