Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 4 мая 2026Забота о себе

Названы провоцирующие мигрень продукты

Гастроэнтеролог Белева: Искусственные подсластители могут вызвать мигрень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала, какие продукты могут провоцировать мигрень. Их врач назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Белева заявила, что главный триггер головной боли — это алкоголь, особенно красное вино. «В нем содержатся сульфаты и гистамин. Гистамин — это сигнальная молекула, она выделяется при попадании аллергенов или раздражителей, способна вызывать отек и покраснение местно и спровоцировать головную боль», — объяснила доктор.

Врач добавила, что вызвать приступ мигрени также могут переработанные мясные продукты, в том числе колбасы, сосиски, бекон, ветчина, копчености и консервы. В таких продуктах содержатся нитриты, нитраты и глутамат натрия, которые и провоцируют головную боль.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Гастроэнтеролог также отметила, что мигрень может быть связана и с употреблением кофе. По ее словам, спровоцировать приступ головной боли может как злоупотребление этим напитком, так и резкий отказ от него. Кроме того, причиной головной боли могут стать шоколад и продукты с искусственными подсластителями.

Белева добавила, что людям, у которых бывает мигрень, нужно внимательно изучить реакцию на все эти продукты и исключить их из рациона, если после их употребления возникает головная боль.

Ранее врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США призвали отказаться от кофе в жаркую погоду. Они объяснили, что напитки с кофеином обладают мочегонным эффектом и могут усиливать обезвоживание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и пожар произошли на судне в Ормузском проливе

    Пассажир напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

    Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

    Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

    В Германии автомобиль въехал в толпу людей

    Певица Ханна резко отреагировала на шутку мужа по поводу ее внешности

    Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

    Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok