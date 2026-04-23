Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:34, 23 апреля 2026

Врачи призвали отказаться от кофе при определенной погоде

Takeout: Употребление кофе в жару может привести к обезвоживанию
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: C-R-V / Shutterstock / Fotodom  

При определенной погоде лучше отказаться от кофе, заявили врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Рекомендации экспертов опубликовало издание Takeout.

По словам врачей, кофе, а также сортов чая с высоким содержанием кофеина нужно избегать в жаркую погоду. Эксперты объяснили, что кофеин является мягким мочегонным средством и ускоряет обезвоживание, что может привести к тепловому удару, потере сознания и даже судорогам.

Кроме того, в CDC призвали в жаркую погоду ограничить потребление алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара и натрия, которые также могут спровоцировать потерю организмом большего количества жидкости.

Отдавать предпочтение эксперты порекомендовали обычной теплой или холодной воде. «Когда вы пьете холодную воду, тело естественным образом ее разогревает. Если предпочитаете холодные напитки, добавьте лед. Однако для организма температура воды значения не имеет», — добавила нутрициолог Дженнифер Брэди.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

    Блогерша сняла штаны на улице в Москве ради неожиданной цели

    Часто путешествующая россиянка назвала опасные для русского туриста страны

    ВС России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области

    Пленный офицер ВСУ раскритиковал качество подготовки инструкторами страны НАТО

    В штате США захотели запретить соцсети для подростков

    Россиянам назвали самые выгодные виды вкладов

    Из Мариупольского музея похитили ценные доспехи

    Россиянка пришла в МФЦ и узнала о собственной «смерти»

    В Кремле подтвердили остановку поставок нефти в Германию по «Дружбе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok