Врачи призвали отказаться от кофе при определенной погоде

Takeout: Употребление кофе в жару может привести к обезвоживанию

При определенной погоде лучше отказаться от кофе, заявили врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Рекомендации экспертов опубликовало издание Takeout.

По словам врачей, кофе, а также сортов чая с высоким содержанием кофеина нужно избегать в жаркую погоду. Эксперты объяснили, что кофеин является мягким мочегонным средством и ускоряет обезвоживание, что может привести к тепловому удару, потере сознания и даже судорогам.

Кроме того, в CDC призвали в жаркую погоду ограничить потребление алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара и натрия, которые также могут спровоцировать потерю организмом большего количества жидкости.

Отдавать предпочтение эксперты порекомендовали обычной теплой или холодной воде. «Когда вы пьете холодную воду, тело естественным образом ее разогревает. Если предпочитаете холодные напитки, добавьте лед. Однако для организма температура воды значения не имеет», — добавила нутрициолог Дженнифер Брэди.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.