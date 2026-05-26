12:35, 26 мая 2026Силовые структуры

Допрос сына найденного мертвым в лесу россиянина попал на видео

Сын найденного мертвым под Липецком мужчины признался в убийстве отца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Допрос 18-летнего сына найденного мертвым под Липецком 42-летнего мужчины попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Липецкой области.

На видео показано, как молодой человек признался в убийстве своего отца.

Ранее сообщалось, что юноша планировал преступление два месяца. Он попросил лучшего друга помочь реализовать задуманное, и тот согласился. Молодые люди купили травматический пистолет и взяли нож.

22 мая они сели в машину к мужчине, который приехал забрать сына из общежития домой, и по пути набросились на него.

Мужчина стал сопротивляться, тогда друг выстрелил в него несколько раз, а сын добил отца ножом. После этого тело оттащили в лес, бросили машину и разошлись — сын вернулся в общежитие, а его друг поехал домой.

