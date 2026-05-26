12:29, 26 мая 2026Бывший СССР

Генсек СНГ сделал заявление о статусе Украины

Лебедев: Украина остается в СНГ, Киев не подавал заявление о выходе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Украина остается членом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Украина до сих пор остается в СНГ. Заявления о выходе она не подавала», — уточнил Лебедев.

Ранее в МИД России сообщили о поддержании контактов с Киевом на рабочем уровне. Отмечалось, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел.

В апреле Украина поддержала Молдавию в выходе из СНГ. В сообщении подчеркивалось, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу и ее стремление укрепить суверенитет и независимость.

