Генсек СНГ сделал заявление о статусе Украины

Украина остается членом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.
«Украина до сих пор остается в СНГ. Заявления о выходе она не подавала», — уточнил Лебедев.
Ранее в МИД России сообщили о поддержании контактов с Киевом на рабочем уровне. Отмечалось, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел.
В апреле Украина поддержала Молдавию в выходе из СНГ. В сообщении подчеркивалось, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу и ее стремление укрепить суверенитет и независимость.