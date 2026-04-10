20:17, 10 апреля 2026Бывший СССР

Украина поддержала Молдавию в выходе из СНГ

В МИД Украины поддержали выход Молдавии из СНГ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины поддержало Молдавию в выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). Слова ведомства передает «Интерфакс-Украина».

«Украина последовательно поддерживает стремление стран региона дистанцироваться от постсоветских форматов сотрудничества, которые потеряли свою эффективность и не отвечают вызовам сегодняшнего дня», — заявило украинское дипломатическое ведомство.

В сообщении указано, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу и ее стремление укрепить суверенитет и независимость.

9 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из СНГ. Такой шаг стал продолжением многолетней политики Кишинева, которая заключается в дистанцировании от участия в СНГ и углублении проевропейского курса.

