KFC пошлет бургер в стратосферу

Видео: KFC / YouTube

Сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с частным космическим стартапом World View запустит в стратосферу свой бургер «Зингер». Проморолик мероприятия опубликован на YouTube-канале компании.

Запуск запланирован на 21 июня и будет транслироваться в прямом эфире. Бургер пробудет в путешествии четыре дня.

Полет пройдет на разработанном стартапом воздушном шаре Stratollite с капсулой. Его создатели отметили, что на примере забавной акции хотят продемонстрировать свои успехи в создании технологий для полета в стратосферу. «Зингер» планируют вернуть на Землю.

В 2014 году владельцы лондонского фаст-фуда Chosen Bun отправили в космос свою продукцию — бургер и картошку фри. Тогда британцы рассказали, что в запуске не было ничего сложного, но о дальнейшей судьбе продуктов не упомянули.