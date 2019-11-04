Кабан сутки пугал жителей украинского города и попался в церкви

Чернівецький Промінь / YouTube

По украинскому городу Черновцы более суток бегал дикий кабан и пугал местных жителей. Попытки поймать зверя закончились неудачей, пока горожане сами не загнали его на территорию городской церкви, сообщает ТСН.

Когда кабан оказался за оградой, на место приехали полиция, спасатели и сотрудники городского коммунального предприятия «Центр стерилизации животных». Вместе они сумели изловить животное. У него взяли анализы, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний.

Зверь неоднократно попадал на фотографии и камеры видеонаблюдения, из-за чего жители Черновцов активно обсуждали инцидент в социальных сетях. Один из комментаторов предположил, что кабан пришел в центр Черновцов, потому что это очень дикое место.

В сентябре большой кабан ворвался в караоке-клуб в китайском городе Шуанъяшань, сломал барную стойку, а потом проник в один из номеров и выгнал оттуда клиентов. Прибывшие полицейские застрелили животное. Убить пришлось и кабана, который в мае этого года забежал в столовую в китайском городе Нинбо и распугал работников завода.

