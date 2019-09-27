Гигантский кабан вломился в караоке-бар и устроил погром

Видео: newsflare.com

В китайском городе Шуанъяшань, провинция Хэйлунцзян, 143-килограммовый кабан устроил погром в караоке-клубе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Зверь воспользовался тем, что входную дверь не закрыли, и ворвался в заведение. Он с разбегу бросился на барную стойку и сломал ее, а затем вбежал в один из номеров и выгнал оттуда развлекавшихся клиентов. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как животное носится по коридорам и пугает людей.

Сотрудникам клуба удалось запереть кабана в одной из комнат и вызвать полицию. Прибывшие полицейские застрелили животное. «Получив инструкцию от начальства, мы воспользовались снайперской винтовкой, чтобы убить кабана, — рассказал один из сотрудников правоохранительных органов. — Пришлось сделать три выстрела, прежде чем он умер».

В Китае насчитывается 33,5 миллиона диких кабанов. Вес взрослого кабана обычно не превышает 100 килограммов, однако может достигать и 150-200 килограммов, а особо крупные особи могут весить до полутонны.

В мае сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян дикий кабан устроил погром в заводской столовой. После этого он выбежал на улицу, столкнулся с группой фермеров и напал на одного из них. Зверя пришлось застрелить.

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