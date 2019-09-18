Охотники поймали огромного 180-килограммового кабана

В американском штате Техас огромный кабан весом около 180 килограммов выбежал на поле для гольфа. Об этом сообщило издание Newsweek.

Вепрь ворвался на пустую площадку для игры в гольф в городе Сан-Антонио в четверг, 12 сентября. Для поимки животного вызвали охотников с собаками. Специалисты поймали кабана и связали его. Затем кабана выпустили в дикую природу.

Один из охотников, Вайетт Волтон (Wyatt Walton), описал животное как «огромное» и «умное». Он добавил, что их команда поймала больше 1,2 тысячи кабанов в этом же регионе за последние три года.

С 1 сентября в Техасе можно убивать кабанов без охотничьей лицензии. Власти заявляют, что кабаны слишком сильно расплодились и причиняют много вреда. Раньше люди сталкивались с кабанами только в сельской местности, но теперь они появляются и в пригородах.

Вес взрослого кабана обычно не превышает 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что трехметровый аллигатор погнался за каяком американца по имени Стори в округе Ричмонд (штат Джорджия, США) и был пойман. Аллигатор был длиной три метра и весил более 130 килограммов.

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