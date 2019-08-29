Трехметровый аллигатор погнался за каякером и сам попался

Трехметровый аллигатор погнался за каяком американца по имени Стори в округе Ричмонд (штат Джорджия, США) и был пойман. Об этом сообщает телеканал WRDW-TV.

Стори рассказал в выпуске новостей, что аллигатор был длиной три метра и весил более 130 килограммов.

Инцидент произошел 26 августа. Каякер отметил, что ловил рыбу, когда увидел в трех метрах от себя огромного аллигатора. Животное преследовало его, рыбак решил отбиваться веслом, начал шлепать им по воде со всей силы. Аллигатор уже находился в 1,5 метра от задней части каяка, когда американец доплыл до берега и побежал к своему автомобилю.

Позже Стори узнал, что аллигатора поймал его друг Робби Амерсон. Робби увидел огромное животное и позвонил ветеринару. Около трех часов мужчины искали животное, прежде чем убили его.

В Департаменте природных ресурсов штата Джорджия отметили, что аллигатора убили на законных основаниях. Животное устранили в частных прудах, хозяин которых дал разрешение на это.

Телеканал сообщает, что убийство оправдано также тем, что аллигатор больше не боялся людей и представлял опасность.

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