Кенгуру проломил стену дома и изгадил комнату

В Австралии кенгуру попал в дом, пробив стену, и разгромил комнату. Об этом рассказала пользователь Reddit по имени Сара.

По словам девушки, инцидент произошел 15 июня. Ее семья живет на ферме, и в субботу они все вместе решили поесть вне дома. По возвращении ее отец заметил в стене дома дыру, а потом и кенгуру в комнате. «Сначала он крикнул, чтобы я достала дробовик, но я против убийства, поэтому дала ему метлу, чтобы напугать», — отметила девушка. По ее словам, отцу с большим трудом удалось выдворить животное на кухню, а оттуда на улицу через входную дверь.

Семья Сары считает, что кенгуру проломил стену после того, как его загнали в угол собаки. Сама девушка отметила, что расстроена произошедшим, а также тем, что не сняла все на видео.

Поскольку другие пользователи не поверили в рассказ, австралийка выложила фотографии разгромленной комнаты. На них видны разбросанная одежда, фекалии и кровь — судя по всему, кенгуру порезался о зеркало, которое разбил.

Фото: sarahtonin420 1 /2

Саре также пришлось объяснять, что ее семья не очень богата, а дому уже 60 лет, поэтому огромное животное и смогло проломить стену. «Она не такая и тонкая. Я раньше била эту стену, на ней не осталось даже вмятины», — отметила девушка.

Пользователи портала в итоге пришли к выводу, что произошедшее — самая австралийская вещь, о которой они когда-либо читали.

Ранее в июне сообщалось о трехметровом аллигаторе, который выбил стекло в окне кухни и забрался в жилой дом в американском городе Клируотер, штат Флорида.

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