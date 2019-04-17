Полуголые модели спаслись бегством от агрессивного кенгуру

В австралийском городе Хеленсвейл, штат Квинсленд, дикий кенгуру прискакал на фотосъемку и прогнал моделей. видео происшествия опубликовал UPI.

Судя по ролику, бегством спасались не менее шести девушек в бикини. Одна из них успела запрыгнуть в бассейн. Две другие намеревались последовать за ней, но приближение животного вынудило их изменить свои планы.

Вторая камера видеонаблюдения сняла моделей, скопившихся возле ограды. При виде кенгуру одна из них перемахнула через забор, а другая выбежала через калитку. Еще несколько девушек остались внутри наедине с сумчатым. Отмечается, что никто из них не пострадал.

В 2018 году сообщалось, что в Квинсленде кенгуру избил семью из трех человек, двое госпитализированы с травмами. Медработники были шокированы тем, какие серьезные раны людям нанесло животное.