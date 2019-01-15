Байкер избил кенгуру кастетом и попал за решетку

В Австралии приговорили к тюремному заключению 22-летнего Дилана Лесли Гриффина (Dylan Leslie Griffin), который избил кенгуру кастетом, а затем выстрелил животному в глаз. Об этом сообщает издание The Independent.

Адвокаты Гриффина рассказали, что он вырос в банде байкеров в штате Виктория. Незадолго до нападения на кенгуру умерли его дядя и близкий друг. По мнению юристов, молодой человек тяжело переживал утрату и, возможно, страдал от депрессии. Судья, рассматривавший дело, заметил, что это не объясняет жестокости по отношению к животному.

После признания вины в избиении и убийстве кенгуру Гриффина приговорили к тюремному заключению на 11 месяцев. Еще два участника нападения уже отбывают наказание, третий предстанет перед судом в июле.

В 2008 году сообщалось, что в Австралии Королевское общество защиты животных объявило в национальный розыск мужчину, избившего кенгуру. На присланных им кадрах человек под смех друзей отрабатывал на животном приемы рукопашного боя, пока оно не потеряло сознание.

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