Дикий кабан ворвался на станцию метро и ранил женщину

В Гонконге, в районе Сайвань, дикий кабан ворвался на станцию метро и ранил пассажирку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в среду, 19 июня. Кабан забежал в метро с улицы около восьми часов вечера по местному времени. Он напал на 49-летнюю женщину в вестибюле, однако ее быстро отбили полицейские и сотрудники, отвечающие за безопасность метрополитена. Пострадавшую немедленно госпитализировали.

Полицейские загнали животное в угол и установили железные переносные ограждения, чтобы оно не вырвалось.

Затем на место прибыли представители Министерства сельского хозяйства, рыболовства и заповедников Гонконга. Они выстрелили в кабана дротиком с транквилизатором, посадили его в клетку и увезли. Отмечается, что животное поранило ноги, пока пыталось сбежать.

В мае сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян дикий кабан устроил погром в заводской столовой. После этого животное выбежало на улицу, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. Его пристрелили.

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